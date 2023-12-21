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Общество

Общая смертность в России снизилась – Татьяна Голикова

Общая смертность в России снизилась на 9,8 % по сравнению с 2019 годом, ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев 2023 года, составила 73,5 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Общая смертность снизилась по сравнению с доковидным 2019 годом на 9,8 %, а ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года», – сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что продолжительность жизни в России превысила уровень до пандемии, а смертность снижается. При этом младенческая смертность находится на историческом минимуме.

«За весь период реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения охвачено около десяти тысяч объектов здравоохранения, инфраструктурные улучшения произошли в каждом шестом объекте первичного звена. А до конца 2025 года таких объектов будет более 20 тысяч, то есть каждый третий», – добавила вице-премьер.

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