Дед Мороз сорвался с 24-го этажа в Челябинске

23:13, 21 декабря 2023, ПАИ

Мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с балкона 24-го этажа на глазах у детей в Челябинске, сообщает URA.ru.

Погибший занимался промышленным альпинизмом и хотел эффектно поздравить детей и родителей дома. В этот момент дети отмечали праздник двора и звали Деда Мороза, когда случилось падение.

Представители управляющей компании в общедомовом чате назвали случившееся ужасным и непредсказуемым случай. По их словам, сотрудники УК сейчас помогают полиции разобраться в причинах.

Ранее сообщалось, что в Невеле нашли труп 41-летнего мужчины. Тело лежало в подъезде одного из домов.