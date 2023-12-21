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Общество

Открывший стрельбу на детской площадке мужчина получил 15 суток

Суд назначил административный арест жителю Краснодара, который устроил стрельбу по мишени на детской площадке, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по административной статье 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Под стражей правонарушитель проведёт 15 суток.

19 декабря мужчина стрелял из пневматического пистолета и в качестве мишени использовал зажигалку. В это время он находился на детской площадке многоквартирного дома на улице Уральской.

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