Открывший стрельбу на детской площадке мужчина получил 15 суток

23:44, 21 декабря 2023, ПАИ

Суд назначил административный арест жителю Краснодара, который устроил стрельбу по мишени на детской площадке, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по административной статье 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Под стражей правонарушитель проведёт 15 суток.

19 декабря мужчина стрелял из пневматического пистолета и в качестве мишени использовал зажигалку. В это время он находился на детской площадке многоквартирного дома на улице Уральской.