Гололедицу прогнозируют синоптики в Псковской области сегодня

07:45, 22 декабря 2023, ПАИ

Гололедица на дорогах, а также облачная погода и осадки в виде мокрого снега прогнозируются на территории Псковской области 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём осадки в виде мокрого снега, местами с дождём.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха в Псковской области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.