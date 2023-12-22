Правительство Псковской области украсили к Новому году

08:30, 22 декабря 2023, ПАИ

Внутренние помещения здания правительства Псковской области украсили к Новому году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В фойе на 1-м этаже установили сказочный новогодний город по мотивам сказок Александра Пушкина как напоминание о том, что в наступающем 2024 году отмечается юбилей – 225 лет со дня рождения великого поэта.

Экспозиция на 2-м этаже посвящена советской новогодней открытке. Здесь представлены репродукции открыток художников Владимира Четверикова и Владимира Зарубина. В стеклянных витринах собраны советские ёлочные игрушки и новогодние открытки, которые принесли сотрудники аппарата правительства.

Экспозиция на 3-й этаже посвящена международной выставке-форуму «Россия» в Москве. Здесь представлены фотографии с открытия площадки нашего региона, постепенно экспозиция будет пополняться новыми фотографиями.