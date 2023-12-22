Александр Котов поздравил энергетиков с профессиональным праздником

09:30, 22 декабря 2023, ПАИ

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Энергетика – это основа инновационного развития всех отраслей экономики и общества, поэтому сегодня перед энергетиками стоят задачи по модернизации и развитию инфраструктуры, а также внедрению современных технологий, отметил Александр Котов.

«В этой отрасли были и остаются квалифицированные специалисты, которые добросовестно выполняют профессиональные обязанности и преданы своему делу, – ремонтники, наладчики, диспетчеры, монтажники, проектировщики, менеджеры, руководители. Их задача – обеспечить людей светом и теплом», – сказал Александр Котов.

Он пожелал специалистам благополучия, здоровья, профессиональных и личных достижений.