«Великолепная пятёрка» и «Холоп-2»: что псковичам посмотреть в новогодние праздники

10:58, 22 декабря 2023, ПАИ

В новогодние праздники в кинотеатрах России состоится ряд кинопремьер. ПАИ составило список фильмов и мультфильмов, которые псковичи смогут посмотреть в ближайшие недели.

28 декабря в российских кинотеатрах состоится премьера семейного анимационного фильма «Три богатыря и Пуп Земли» для зрителей от 6 лет.

По сюжету мультфильма трём богатырям – Алеше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу – предстоит узнать, что было на Земле «давным-давно». Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием проваливаются сквозь землю. Остальным сказочным героям предстоит понять, как вернуть их назад, и узнать, кто или что такое Пуп Земли.

В этот же день в кинопрокат выходит еще один мультфильм – «Великолепная пятерка» с возрастным ограничением 6+.

В центре кинопремьеры – уличный пёс Самсон, которому предстоит спасти театральную постановку балета «Лебединое озеро».

По сюжету, скрываясь от ловцов бродячих собак, Самсон попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии – собачкой Марго. В этот момент из гримерной комнаты пропадает диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

В новогоднюю ночь, 1 января, состоится премьера продолжения комедийного блокбастера «Холоп 2» для зрителей от 12 лет.

Главный герой кинопремьеры – бывший мажор Гриша, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Вскоре девушка оказывается в другом времени и в другом социальном статусе.

Еще одной новогодней премьерой станет семейная комедия «Бременские музыканты», рекомендуемая к просмотру зрителям от 6 лет.

На большие экраны вернется легендарная группа бродячих артистов – Трубадур, Пес, Кошка, Осел и Петух. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на улицы Бремена. И в первую очередь перед ними стоит задача рассмешить дочь Короля. Однако против Трубадура и его друзей – коварные враги, интриги и ловушки. А еще Принцесса сбежала из дворца. Преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семьи – все это встанет на пути бродячих музыкантов.