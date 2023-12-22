ПсковГУ отправил очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО

10:01, 22 декабря 2023, ПАИ

Псковский государственный университет принимает участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. В волонтёрском центре «Добро.Центр» ПсковГУ преподаватели и студенты собрали вещи и продукты, необходимые российским военнослужащим. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В посылке, которая в ближайшее время отправится к бойцам, – более 50 тактических носилок, термобелье, около 500 комплектов средств личной гигиены и медикаментов, мясные консервы. Также центр собрал 230 кг бакалеи. Кроме того, военнослужащие получат из Пскова письма, которые написали в их адрес школьники и студенты ПсковГУ.

Добро.Центр ПсковГУ осуществляет координацию и поддержку добровольческой деятельности обучающихся университета, организует взаимодействие между участниками добровольческого движения и организациями, а также создает условия для повышения компетенций добровольцев.