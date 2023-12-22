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Порядка четырёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Порядка четырёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Порядка четырёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Фото: ПАИ

Неизвестные злоумышленники звонили нескольким жителям региона и представлялись сотрудниками банков и менеджерами по инвестициям. Под предлогами предотвращения незаконного оформления кредитов на собеседников они похитили деньги у псковичей и великолучан. Также жители региона лишились своих сбережений в поисках дополнительного заработка в интернете. В итоге мошенники завладели средствами псковичей на общую сумму около четырёх миллионов рублей.

Кроме того, некие злоумышленники под видом представителей сотовых компаний использовали предлог необходимости продления договоров на обслуживание сим-карт и получали незаконный доступ к личным кабинетам великолучан на «Госуслугах». После этого их учётные записи были заблокированы. По имеющимся сведениям, великолучане передавали незнакомцам свои персональные данные и коды из СМС-сообщений.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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