Три человека погибли в результате ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе
Столкновение фуры и автомобиля «Хендай» произошло в деревне Ночлегово Пустошкинского района. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
После этого легковушка вылетела в кювет. В результате ДТП погибли три человека.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и ГАИ, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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