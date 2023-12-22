Три человека погибли в результате ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе

10:35, 22 декабря 2023, ПАИ

Столкновение фуры и автомобиля «Хендай» произошло в деревне Ночлегово Пустошкинского района. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

После этого легковушка вылетела в кювет. В результате ДТП погибли три человека.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.