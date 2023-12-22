РСХБ запустил продажу в сети экологических сертификатов фонда «Экология»

10:31, 22 декабря 2023, ПАИ

В целях реализации направления устойчивого развития РСХБ запустил продажу сертификатов «Посади деревья» и «Выпусти мальков» в сети Банка. Номинал каждого сертификата составляет 1 700 рублей. По подсчетам экспертов РСХБ, этой суммы хватит на посадку до трех деревьев на территории Российской Федерации с агроуходом в течение 3 лет или выпуск до 7 мальков краснокнижного сибирского осетра в воды озера Байкал.

Экологические сертификаты можно будет приобрести в отделениях РСХБ по всей России. Каждый покупатель получит на электронную почту сертификат, в котором указаны координаты посадки дерева или зарыбления мальков. По факту посадки деревьев или выпуска мальков также на e-mail придет информационное письмо с указанием породы деревьев, их количеством и координатами места посадки или количеством мальков и координатами места выпуска мальков.

Деревья по сертификатам, приобретенным в период до 29 февраля 2024 г., будут высажены весной 2024 г., после 29 февраля 2024 г. – осенью 2024 г. Мальки выпускаются в теплое время года с конца июля по сентябрь и, соответственно, будут выпущены в ближайший период после покупки сертификата. По сертификатам, приобретенным после 01.08.2024 г., мальки будут выпущены в летний период 2025 г.

Самым ярким проектом Фонда «Экология» в 2023 году стал выпуск 20 000 мальков краснокнижного байкальского осетра в воды самого большого озера России – Байкал. Проект направлен на восполнение биоресурсов водоема. Мероприятию предшествовал сбор пожертвований на приобретение мальков – денежные средства направлялись посредством индивидуальных добровольных пожертвований физических и юридических лиц на сайте фонда, баллами программы лояльности РСХБ «Урожай», через раздел «Благотворительность» в мобильном приложении банка, а также посредством отчислений с ЭкоКарты РСХБ (0,25% с каждой операции покупки товаров и услуг). Таким образом, объединяя усилия неравнодушных людей, мы заботимся о природе, восполняем и сохраняем ее ресурсы для будущих поколений.

«РСХБ и Фонд «Экология» реализуют экологические проекты по 4 ключевым направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания с фокусом на краснокнижных животных. Клиенты банка и все неравнодушные люди могут поддержать эти проекты посредством добровольных пожертвований через сайт фонда, посредством перечисления накопленных баллов программы лояльности «Урожай» от РСХБ, совершая покупки по ЭкоКарте банка, а также приобретая экологические сертификаты адресных программ. Мы рассчитываем, что в будущем году совместными силами мы сможем собрать достаточную сумму на поддержку значимых экологических проектов», – прокомментировала директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

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