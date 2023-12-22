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Итоги конкурса «Мозаика культур» подвели в Пскове

В Пскове подвели итоги областного конкурса методических разработок педагогов, ученических исследовательских и творческих работ «Мозаика культур – 2023». Как рассказала ПАИ доцент Центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева, конкурс в регионе проводится на протяжении нескольких десятков лет.

Итоги конкурса «Мозаика культур» подвели в Пскове. Фото: ПАИ

Его цель – выявить творческий потенциал педагогов и стимулировать к творчеству школьников. Конкурс способствует сохранению единства и многообразия культур Псковской области и страны в целом.

Проводится он по трём номинациям: «Лучшая методическая разработка» (урок или внеклассное мероприятие), «Лучшая исследовательская работа» и «Лучший рисунок». В этом году на конкурс поступило более 50 работ. Темы самые разнообразные: единение народов, богатство культурного наследия региона, народные промыслы.

Участвовали педагоги и ученики из всех районов Псковской области, но самыми активными оказались участники из Пскова, Великих Лук, Невельского, Опочецкого и Пустошкинского районов.

Работы оценивались по нескольким критериям, среди них – соответствие содержания заявленной теме, актуальность и оригинальность постановки проблемы, самостоятельный подход к её решению.

Первое место в номинации «Лучшая методическая разработка» заняла Елена Супрунова. Второе место – у педагога Елены Дурниковой, а третье – у Ирины Ивановой.

В номинации «Лучшая исследовательская работа» победила Кристина Стельмашенок. На втором месте оказался Данила Шураев, а на третьем – Мирослава Маргес.

Первую премию за «Лучший рисунок» получила Елена Аристова, второй в этой номинации стала София Альмякова, а третьей – Алиса Яворская.

Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова выразила надежду, что вовлечённых в конкурс с каждым годом будет становиться всё больше. «В следующем году мы вас всех приглашаем для участия в конкурсе, а также ждём от вас предложений по тем форматам, которые сделают этот конкурс намного лучше, интереснее и значимее», – отметила она.

Подробности о том, как прошло награждение, какие работы победили, можно будет прочесть в нашем репортаже, который выйдет сегодня, 22 декабря.

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