Новогодняя ярмарка мастеров проходит в Великих Луках

11:41, 22 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ярмарка мастеров открылась в торговом центре «Рубин» в Великих Луках сегодня, 22 декабря. Об этом пишет Luki-News.

На мероприятии более 80 рукодельниц, ремесленников и кондитеров представили свои изделия.

Также организованы праздничная фотозона, идеи для рукоделия и пространство для ручного творчества.