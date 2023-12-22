Новогодняя ярмарка мастеров проходит в Великих Луках
Новогодняя ярмарка мастеров открылась в торговом центре «Рубин» в Великих Луках сегодня, 22 декабря. Об этом пишет Luki-News.
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
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Фото: Luki-News
На мероприятии более 80 рукодельниц, ремесленников и кондитеров представили свои изделия.
Также организованы праздничная фотозона, идеи для рукоделия и пространство для ручного творчества.
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