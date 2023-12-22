В этом году Сбербанк не дал мошенникам украсть у клиентов 200 млрд рублей

12:01, 22 декабря 2023, ПАИ

В этом году Сбербанк не дал мошенникам украсть у клиентов 200 млрд рублей. Об этом сообщил президент – председатель правления банка Герман Греф.

«Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращённых случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6% – это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги», – отметил Греф.

По его словам, это самый высокий показатель в мире среди банков.

«Банки обязаны развиваться быстрее, чем хакеры. Они обязаны использовать самые современные системы и искусственный интеллект для того, чтобы делать детекцию», – заявил Герман Греф.

Для выявления подозрительных операций Сбарбанк использует антифрод-платформу собственной разработки, которая применяет более 100 моделей искусственного интеллекта. На платформе мониторятся все операции клиентов банка во всех каналах обслуживания и анализируется более 370 млн событий в сутки.