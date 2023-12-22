Спортсмены Псковской области стали призёрами турнира по боксу в Бресте

13:13, 22 декабря 2023, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами открытого турнира по боксу памяти А. Морозова. Соревнования прошли в Бресте (Белоруссия) с 19 по 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

На пьедестал соревнований взошли Омар Кулаев, Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин. «Максим Свереда не вошёл в число призёров, но провёл достойный бой с белорусским боксёром», – говорится в сообщении.

С бойцами на соревнованиях был тренер Александр Воробьёв.

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