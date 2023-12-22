Житель Бежаницкого района лишился автомобиля за пьяную езду

13:33, 22 декабря 2023, ПАИ

Житель Бежаницкого района лишился своего автомобиля за пьяное вождение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 37-летнего жителя Бежаницкого района 22 декабря 2020 года признали виновным по статье 264.1 УК РФ. Ему назначили 250 часов обязательных работ. Также его лишили права управления транспортом на два года и шесть месяцев.

Однако 13 сентября 2023 года мужчина пьяным сел за руль своего автомобиля и поехал из деревни Полозово в направлении деревни Гришкино Бежаницкого района.

Через десять минут его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что мужчина был пьян.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ).

Житель Бежаницкого района признал вину в предъявленном обвинении, однако от дачи показаний в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ отказался.

Мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Кроме того, его автомобиль конфискуют в собственность государства.