Как стать приёмным родителем в «Детской деревне – SOS Псков», рассказал её директор

16:12, 22 декабря 2023, ПАИ

Из 200 откликов потенциальных приёмных родителей только 30 получают возможность пройти обучение в «Детской деревне – SOS Псков», сообщил её директор Игорь Соловьёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 декабря.

Не каждый из желающих может стать приёмным родителем. Сначала потенциальные родители трудятся в качестве семейных помощников, а потом проходят трёхмесячное обучение. Родители, которые хотят воспитывать детей, проходят жёсткий отбор. Их всегда спрашивают о том, что сподвигло их прийти в организацию и взять приёмного ребёнка на воспитание, пояснил Игорь Соловьёв.

«Родители, которые воспитывают неродных детей, не получают регалий и больших денег. Их задача – просто воспитать детей в семье», – сказал спикер.

Кроме того, некоторые люди делают «карьеру» приёмного родителя – посвящают 10-12 лет воспитанию приёмных детей, уточнил он.

Помощь приёмным семьям всегда оказывает служба сопровождения – с детьми занимаются психологи, логопеды, а родители имеют возможность посетить юриста в случае необходимости.

«У нас маленький коллектив – 32 человека, поэтому мы нуждаемся в кадрах. Нам очень нужен детский психолог и инженер с опытом работы», – сказал Игорь Соловьёв.

«Связь ребёнка и приёмного родителя сохраняется даже тогда, когда дети вырастают и покидают семьи, ведь только сначала дети воспринимаются как приёмные, а потом становятся родными», – заключил он.