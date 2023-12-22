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Общество

Как стать приёмным родителем в «Детской деревне – SOS Псков», рассказал её директор

Из 200 откликов потенциальных приёмных родителей только 30 получают возможность пройти обучение в «Детской деревне – SOS Псков», сообщил её директор Игорь Соловьёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 декабря.

Как стать приёмным родителем в «Детской деревне – SOS Псков», рассказал её директор. На фото Игорь Соловьёв. Фото: ПАИ

Не каждый из желающих может стать приёмным родителем. Сначала потенциальные родители трудятся в качестве семейных помощников, а потом проходят трёхмесячное обучение. Родители, которые хотят воспитывать детей, проходят жёсткий отбор. Их всегда спрашивают о том, что сподвигло их прийти в организацию и взять приёмного ребёнка на воспитание, пояснил Игорь Соловьёв.

«Родители, которые воспитывают неродных детей, не получают регалий и больших денег. Их задача – просто воспитать детей в семье», – сказал спикер.

Кроме того, некоторые люди делают «карьеру» приёмного родителя – посвящают 10-12 лет воспитанию приёмных детей, уточнил он.

Помощь приёмным семьям всегда оказывает служба сопровождения – с детьми занимаются психологи, логопеды, а родители имеют возможность посетить юриста в случае необходимости.

«У нас маленький коллектив – 32 человека, поэтому мы нуждаемся в кадрах. Нам очень нужен детский психолог и инженер с опытом работы», – сказал Игорь Соловьёв.

«Связь ребёнка и приёмного родителя сохраняется даже тогда, когда дети вырастают и покидают семьи, ведь только сначала дети воспринимаются как приёмные, а потом становятся родными», – заключил он.

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