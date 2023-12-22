Лучших спортсменов, сборные и тренеров года наградили в Великих Луках

13:36, 22 декабря 2023, ПАИ

Лучших спортсменов, спортивные сборные команды и тренеров Великих Лук наградили в зале городской администрации. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Лучшими спортсменами признали Эмилию Быкову, Ивана Веретенникова, Кирилла Коршакова, Никиту Андреева, Никиту Кунгурцева, Нику Снеткову, Дмитрия Рогова и Анастасию Федюкову.

В номинации «Лучшая спортивная сборная команда года города Великие Луки» наградили футбольную команду «Экспресс-2006» и баскетболистов спортшколы «Экспресс» 2011-2012 годов рождения.

Лучшими тренерами признали Юрия Федотова, Георгия Кунгурцева, Алевтину Шолохову, Андрея Тимофеева, Сергея Москалёва, Виталия Андреева, Павла Ершова, Анну Романову и Дмитрия Фазанова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».