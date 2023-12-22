Более 95 млн рублей получит Псковская область на поддержку производственного бизнеса
Псковская область получит 95 млн 272,2 тысячи рублей на оказание услуг представителям производственного бизнеса по принципу одного окна в 2024 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.
Благодаря этому производственные предприятия, резиденты промышленных парков и технопарков смогут получить в центрах «Мой бизнес» комплексные услуги для роста и развития бизнеса.
В частности, предпринимателям помогут подготовить технико-экономическое обоснование реализации проектов модернизации, технического перевооружения и создания новых производств.
Также они могут получить поддержку в декларировании и сертификации продукции, проектно-конструкторские и расчётно-аналитические услуги, поддержку в развитии и продвижении инжиниринговых компаний, а также в разработке и продвижении брендов территориальных кластеров.
Всего на эти цели в 2024 году будет направлено более 1,3 млрд рублей в 79 регионах России.
Напомним, что особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Моглино» занимает пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году.
Более 95 млн рублей получит Псковская область на поддержку производственного бизнеса
ОЭЗ «Моглино» занимает пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году