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Экономика

Более 95 млн рублей получит Псковская область на поддержку производственного бизнеса

Псковская область получит 95 млн 272,2 тысячи рублей на оказание услуг представителям производственного бизнеса по принципу одного окна в 2024 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.

Более 95 млн рублей получит Псковская область на поддержку производственного бизнеса. Фото: ПАИ

Благодаря этому производственные предприятия, резиденты промышленных парков и технопарков смогут получить в центрах «Мой бизнес» комплексные услуги для роста и развития бизнеса.

В частности, предпринимателям помогут подготовить технико-экономическое обоснование реализации проектов модернизации, технического перевооружения и создания новых производств.

Также они могут получить поддержку в декларировании и сертификации продукции, проектно-конструкторские и расчётно-аналитические услуги, поддержку в развитии и продвижении инжиниринговых компаний, а также в разработке и продвижении брендов территориальных кластеров.

Всего на эти цели в 2024 году будет направлено более 1,3 млрд рублей в 79 регионах России.

Напомним, что особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Моглино» занимает пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году.

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