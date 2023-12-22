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Общество

В Псковской области набирает обороты «Женское движение Единой России»

Партийный проект «Женское движение Единой России» стартовал в ноябре 2022 года и успешно реализуется, создавая благоприятную среду для реализации потенциала женщин, занятых социальными преобразованиями. Курируют эту работу в Псковской области депутаты Псковской городской Думы: руководитель ГТРК «Псков» Наталья Юрченко и руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва, сообщает сайт партии «Единая Россия».

В Псковской области набирает обороты «Женское движение Единой России». Фото здесь и далее: сайт ЕР

На сегодняшний день более 400 псковичек уже присоединились к партийному проекту. Женщины объединяются в помощи бойцам СВО, проходят онлайн-тренинги и вебинары по предпринимательству, осваивают курсы сестринского дела, занимаются наставничеством, участвуют в акциях.

На базе Центра занятости открыт клуб «Женский интерес», в котором ежемесячно проводятся тематические встречи, лекции и тренинги для женщин. Свыше 100 псковичек уже получили в клубе консультации специалистов, помощь в обучении, трудоустройстве и самореализации.

Отдельное направление работы движения – поддержка женщин-предпринимателей. Псковички имеют возможность присоединиться к федеральным лекциям и вебинарам по развитию различных компетенций.

Не менее важным направлением своей работы «Женское движение» считает поддержку бойцов СВО и членов их семей. Активистки посещают военнослужащих, которые находятся на лечении и реабилитации в госпитале, поддерживают наших бойцов на передовой, принимают участие в гуманитарных миссиях. Женщины всей области вяжут носки и варежки в рамках акции «Тепло родного дома». Сотни теплых вещей уже переданы бойцам.

Региональный председатель общественного совета «Женского движения Единой России» Алеся Михачёва 15 раз съездила на передовую к бойцам и в общей сложности передала нашим воинам более 1600 тонн гуманитарных грузов. В сборе помощи принимают участие тысячи людей со всего региона. Эта работа не прекращается.

«С особым теплом и любовью женщины принимают участие в плетении маскировочных сетей, вяжут носки, собирают адресные посылки для бойцов, делают блиндажные свечи, вместе с детьми пишут письма солдатам. Мы будем продолжать эту миссию столько, сколько нужно, чтобы наши ребята знали, что их любят, ждут и в них верят», – отметила Алеся Михачёва.

Участницами «Женского движения» также были организованы четыре потока курсов сестринского дела по программе «Уход за пострадавшими (ранеными)», на которых прошли обучение и получили сертификаты 40 волонтеров.

Повышенное внимание к институту семьи, поддержка материнства и детства заложены в народную программу «Единой России», на которую опираются и активистки «Женского движения». В День защиты детей наши неравнодушные женщины устроили грандиозный праздник для пациентов Псковской детской областной больницы, и вместе с героями любимых мультфильмов смогли порадовать около 200 малышей.

Кроме того, наш регион в качестве пилотного выбран для реализации направления «Моя наставница», призванного объединить успешных женщин и активных студенток. В Пскове сложилось 12 рабочих пар, в которых авторитетные наставницы помогают активным студенткам развить лидерские и профессиональные качества.

«Псковички в этом году приняли участие в разнообразных акциях: сажали деревья, поздравляли ветеранов военно-воздушных сил и медработников, многодетных, передавали книги учреждениям УФСИН, посещали госпиталь и хоспис, проводили мониторинг питания школьников. Представительницы движения сами посещали различные курсы, круглые столы, делились историями успеха с молодежью, обсуждали концепцию национальной стратегии действий в интересах женщин, а также наметили перспективный план работы», – отметила Наталья Юрченко.

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