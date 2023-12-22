Пыталово признали лучшим городским поселением в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

16:01, 22 декабря 2023, ПАИ

Пыталово в Псковской области признали лучшим городским поселением в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Церемония награждения дипломом прошла в правительстве Калининградской области сегодня, 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пыталово победило в номинации «Лучший ОМСУ муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2023 году». Городское поселение наградили дипломом смотра-конкурса в субъектах РФ СЗФО. Награду получил врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов из рук заместителя главы МЧС России – статс-секретаря Алексея Серко.