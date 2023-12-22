Житель Стругокрасненского района погасил долг с чужой карты и получил год условно

16:36, 22 декабря 2023, ПАИ

Житель Стругокрасненского района погасил долг с чужой карты, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

12 июня подсудимый был с приятелем в гостях у их общего знакомого, где они втроем распивали спиртное. Вечером потерпевший дал свою банковскую карту приятелю, чтобы тот сходил в магазин за пивом, что последний и сделал, после чего вернул карту на место. Посидев еще немного, потерпевший лег спать, а его приятель снова ушёл в магазин. Оставшись один, подсудимый взял банковскую карту и мобильный телефон приятеля. Похищенной картой он расплатился в двух магазинах, где приобрел сигареты и спиртное на 1680 рублей, а также сделал два денежных перевода в размере 3000 и 1500 рублей в счет погашения своего долга.



На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.