Две тонны рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области

18:33, 22 декабря 2023, ПАИ

Две тонны рыбы из семейства лососевых не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки установили, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают безопасность и происхождение товара. Также на транспортной упаковке товара отсутствовали маркировочные этикетки.

Перемещение двух тонн рыбы по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате продукции.