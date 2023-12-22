Две тонны рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области
Две тонны рыбы из семейства лососевых не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки установили, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают безопасность и происхождение товара. Также на транспортной упаковке товара отсутствовали маркировочные этикетки.
Перемещение двух тонн рыбы по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате продукции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 декабря 2023
В комитете по сельскому хозяйству Псковской области выразили соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц