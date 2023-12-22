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Общество

Дмитрий Быстров: Все жалобы на плохую уборку снега находятся на контроле

Крупных аварийных ситуаций и массовых отключений электроэнергии в Островском районе в период снегопадов допущено не было. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Дмитрий Быстров: «Все жалобы на плохую уборку снега находятся под контролем». Фото: ПАИ

«Федеральная трасса и региональные дороги чистились достаточно оперативно, чего не скажешь о некоторых улицах и переулках в черте города, а также о съездах с них, тротуарах, общественных пространствах и дворовых территориях», – отметил он.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что все жалобы и обращения, поступившие в период неблагоприятных погодных условий, разобрали и систематизировали, начиная со времени их поступления и результатов отработки.

«Выводы, увы, далеки от удовлетворительных. Обращения и негодования жителей по поводу несвоевременной и некачественной уборки снежного покрова надо признать обоснованными и справедливыми. Отсутствие реакции на замечания и медлительность действий – всё это влияет на степень доверия к органам местной власти, которую необходимо только укреплять. Считаю это недопустимым», – резюмировал глава Островского района.

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