Дмитрий Быстров: Все жалобы на плохую уборку снега находятся на контроле

18:12, 22 декабря 2023, ПАИ

Крупных аварийных ситуаций и массовых отключений электроэнергии в Островском районе в период снегопадов допущено не было. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

«Федеральная трасса и региональные дороги чистились достаточно оперативно, чего не скажешь о некоторых улицах и переулках в черте города, а также о съездах с них, тротуарах, общественных пространствах и дворовых территориях», – отметил он.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что все жалобы и обращения, поступившие в период неблагоприятных погодных условий, разобрали и систематизировали, начиная со времени их поступления и результатов отработки.

«Выводы, увы, далеки от удовлетворительных. Обращения и негодования жителей по поводу несвоевременной и некачественной уборки снежного покрова надо признать обоснованными и справедливыми. Отсутствие реакции на замечания и медлительность действий – всё это влияет на степень доверия к органам местной власти, которую необходимо только укреплять. Считаю это недопустимым», – резюмировал глава Островского района.