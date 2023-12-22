Псковские спасатели взяли первое место в турнире по шахматам

19:36, 22 декабря 2023, ПАИ

Команда ГУ МЧС России по Псковской области заняла первое место в турнире «Трёх ветвей власти». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам турнир прошёл в Пскове сегодня. Всего участвовало пять команд различных организаций Пскова.

Команду ГУ МЧС по Псковской области представляли Артур Бугаев, Игорь Полозов и Николай Каверин. По итогам сыгранных партий команда набрала наибольшее количество очков и победила.

Отметим, что это седьмая победа команды МЧС в этом турнире.