В Новосокольниках открыли главную районную ёлку

20:31, 22 декабря 2023, ПАИ

Торжественное открытие главной районной ёлки прошло в Новосокольниках, сообщает газета «Новосокольнический край».

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Участников праздника приветствовали сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга и их помощники. Участники ёлки вместе с героями представления танцевали, водили хоровод, пели песни, играли в активные игры и получали вкусные подарки.

В завершение праздника каждый желающий смог сделать памятное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.