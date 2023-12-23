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Общество

В Новосокольниках открыли главную районную ёлку

Торжественное открытие главной районной ёлки прошло в Новосокольниках, сообщает газета «Новосокольнический край».

Фото: газета «Новосокольнический край»

Участников праздника приветствовали сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга и их помощники. Участники ёлки вместе с героями представления танцевали, водили хоровод, пели песни, играли в активные игры и получали вкусные подарки.

В завершение праздника каждый желающий смог сделать памятное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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