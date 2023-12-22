Заместитель гендиректора Роскосмоса задержан за махинации с госконтрактом

22:05, 22 декабря 2023, ПАИ

Заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олег Фролов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Обвинения также выдвинуты соучастникам. В самом Роскосмосе подтвердили задержание Олега Фролова.

По версии следствия, в ходе исполнения госконтракта Олег Фролов и другие соучастники похитили бюджетные средства при закупке оборудования – не менее 435 миллионов рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя заключить обвиняемых под стражу.