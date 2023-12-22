Заместитель гендиректора Роскосмоса задержан за махинации с госконтрактом
Заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олег Фролов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
Обвинения также выдвинуты соучастникам. В самом Роскосмосе подтвердили задержание Олега Фролова.
По версии следствия, в ходе исполнения госконтракта Олег Фролов и другие соучастники похитили бюджетные средства при закупке оборудования – не менее 435 миллионов рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следователя заключить обвиняемых под стражу.
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