Школьница из Себежа заняла первое место в конкурсе за видеоэкскурсию по родному городу

09:47, 23 декабря 2023, ПАИ

Школьница из Себежа Дарья Мацишина награждена дипломом I степени за видеоэкскурсию по городу Себежу, сообщает газета «Призыв».

Региональная краеведческая акция «Псковская область: 250 поводов для гордости», в которой участвовала девочка, проходила с 20 сентября по 20 ноября 2023 года.

В акции участвовало более 700 учащихся и педагогов из Пскова, Великих Лук, Гдовского, Себежского, Красногородского, Печорского, Бежаницкого и Пушкиногорского районов.

В оргкомитет было подано свыше 20 отчётов педагогов и наставников о проведении краеведческих мероприятий, реализованных этой осенью в образовательных учреждениях региона, а также более 40 литературных, исследовательских и мультимедийных работ учащихся, связанных с местной историей по направлениям «литературное творчество», «исследование», «видеоэкскурсия», «Вахта Памяти».

Церемония награждения лауреатов и участников акции прошла в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 21 декабря 2023 года в рамках презентации результатов проекта «Твоя губерния».