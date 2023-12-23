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Происшествия

Полиция установила личность погибшего на вокзале в Плюссе мужчины

Полиция установила личность мужчины, погибшего от наезда поезда в Плюссе вечером 22 декабря, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: ПАИ

Погибшим оказался 32-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Напомним, вчера в Плюсском районе на станции Плюсса на улице Вокзальной поезд сбил мужчину и протащил его по железнодорожным путям. В результате произошедшего мужчина погиб.

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