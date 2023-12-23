Двое мужчин попали под автомобиль во время драки у Дома офицеров
Двое мужчин попали под колёса автомобиля во время драки в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
Инцидент произошёл на улице Юбилейной у Дома офицеров. Один из мужчин оказался зажатым под автомобилем.
Его извлекли очевидцы до прибытия оперативных служб. Пострадавших передали бригадам медицины катастроф и скорой помощи для госпитализации.
На месте работали бригада медицины катастроф и скорая помощь, спасатели АСС, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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