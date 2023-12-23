Двое мужчин попали под автомобиль во время драки у Дома офицеров

11:37, 23 декабря 2023, ПАИ

Двое мужчин попали под колёса автомобиля во время драки в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Инцидент произошёл на улице Юбилейной у Дома офицеров. Один из мужчин оказался зажатым под автомобилем.

Его извлекли очевидцы до прибытия оперативных служб. Пострадавших передали бригадам медицины катастроф и скорой помощи для госпитализации.

На месте работали бригада медицины катастроф и скорая помощь, спасатели АСС, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.