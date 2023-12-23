​Переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир в Пскове

12:02, 23 декабря 2023, ПАИ

Церемония вручения ключей от новых квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилья, состоялась в Пскове сегодня, 23 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Десять комплектов ключей от новых квартир в многоквартирном доме № 134 на улице Инженерной вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня очень важное, светлое событие в вашей жизни. Это стало возможным благодаря программе переселения из ветхого аварийного фонда, которая реализуется Правительством РФ по поручению президента. Для нас эта программа имеет огромное значение, и в целом за 5 лет мы планируем расселить 2700 человек. Задача непростая, но мы с ней справимся. Хочу пожелать скорейшего завершения ремонта, чтобы в квартирах царили радость, взаимопонимание и всегда звучал детский смех», — сказал Михаил Ведерников.

«Мы ждали этого три года. Сегодня это для нас просто подарок. И дети очень счастливы, что будет прекрасная квартира. Проживали в ужасных условиях: печное отопление, мыться было негде, ходили на колонку. Было три комнаты, в каждом своя печь, надо было топить перед сном каждую печь, чтобы было тепло. Новую квартиру ещё не видели», — рассказала одна из будущих жильцов нового дома.

Отметим, в рамках реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» на территории Пскова предусмотрено расселение 50 аварийных многоквартирных домов. Всего – около 570 человек.