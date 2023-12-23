Псковичей приглашают на службу в полицию

14:20, 23 декабря 2023, ПАИ

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашают граждан до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего общего, а также годных по состоянию здоровья. Заработная плата сотрудника – от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней.

Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Предоставляется возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России. Предпочтение отдаётся лицам, отслужившим в Вооружённых силах Российской Федерации.

Обращаться можно по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32. Телефоны – 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).