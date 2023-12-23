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Спорт

Турнир по практической стрельбе проходит в Пскове

Турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённый памяти погибших при исполнении служебного долга, проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ. В соревнованиях принимают участие около 100 человек, среди которых курсанты и инструкторы центра «Воин», а также дети и взрослые спортсмены.

Турнир по практической стрельбе проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие проводится в рамках подготовки к Кубку губернатора Псковской области по практической стрельбе, который состоится в 2024 году.

Дополнительно на площадке проведения соревнований представлены учебные места центра «Воин». Инструкторы показывают оборудование, на котором обучают детей на занятиях. В оборудование входят дроны, на которых курсанты проходят обучение, макеты вооружения, а также тренажёры, макеты, симуляторы и средства оказания первой медицинской помощи.

«Благодаря центру «Воин» молодёжь активно проходит обучение, в рамках которого у них есть часы практической стрельбы. В следующем году участников турниров до 18 лет будет гораздо больше», – отметил региональный председатель отделения Федерации практической стрельбы России в Псковской области Валерий Емцев.

«Номинаций очень много. Это личный, дуэльный и командный зачёты по четырём возрастным категориям. Дополнительно каждый возраст делится по классам оружия», – рассказал собеседник ПАИ.

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