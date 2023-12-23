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Происшествия

Видеорегистратор запечатлел наезд на двух дерущихся мужчин в Пскове

Видеорегистратор запечатлел наезд на двух дерущихся мужчин в Пскове. Видеозапись опубликована в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

Инцидент произошёл на улице Юбилейной у Дома офицеров. Один из мужчин оказался зажатым под автомобилем, его извлекли очевидцы до прибытия оперативных служб.

Пострадавших передали бригадам медицины катастроф и скорой помощи для госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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