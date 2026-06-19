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Общество

Бывших железнодорожников в Псковской области будут судить за кражу топлива

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Дновского района, работавших в РЖД. Они обвиняются в тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ), сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.

Фото: ПАИ

По версии следствия, в октябре 2025 года железнодорожники заранее договорились о хищении и подготовили 20 пластиковых канистр объёмом по 30 литров каждая. Во время движения по участку между станциями Роща и Дно они слили из секции локомотива 435 килограммов дизельного топлива стоимостью более 22 тысяч рублей.

Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось – их задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Уголовное дело прокуратура направила в Дновский районный суд.

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