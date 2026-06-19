Пять человек пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове

10:08, 19 июня 2026, ПАИ

Автомобиль Nissan врезался в мачту освещения у дома № 149/10 на улице Советской Армии в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

По имеющейся информации, водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пять человек. Двух 23-летних пассажирок госпитализировали в областную больницу. Трое пострадавших, включая 25-летнего водителя, от осмотра и госпитализации отказались.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











Обстоятельства происшествия выясняются.