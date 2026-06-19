Два человека и собака погибли в утреннем ДТП в Пустошкинском районе
Два человека и собака погибли в утреннем ДТП в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
19 июня около 04:30 у деревни Галузино 25-летний водитель «Ауди-80» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП погиб сам водитель, пассажирка и их собака.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Кроме того, на месте трагедии находятся и сотрудники регионального управления Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.