Два человека и собака погибли в утреннем ДТП в Пустошкинском районе

10:00, 19 июня 2026, ПАИ

Два человека и собака погибли в утреннем ДТП в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 июня около 04:30 у деревни Галузино 25-летний водитель «Ауди-80» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погиб сам водитель, пассажирка и их собака.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Кроме того, на месте трагедии находятся и сотрудники регионального управления Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.