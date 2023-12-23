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Общество

Пункт плетения маскировочных сетей открылся в Порхове

В Порхове с сегодняшнего дня открыт пункт плетения маскировочных сетей для боевых действий СВО. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Фото: газета "Порховский вестник". Волонтёры плетут маскировочные сети

Организаторы Центра Екатерина Спирина и Олеся Клыкова приехали в Порхов, чтобы поделиться с желающими помочь бойцам опытом плетения маскировочных сетей. В мероприятии приняли участие волонтёры.

Деревянное приспособление для натягивания пластиковой основы (или рыболовной сети) было завезено заранее в один из кабинетов здания бывшего военкомата по распоряжению администрации Порховского района. Заместитель главы администрации Наталья Бялькина приветствовала девушек в камуфлированной форме, которые уже на протяжении полутора лет делают такую работу.

Волонтёры Центра «Альфа» с позывными Аспиринка и Крошка организуют разноплановую деятельность: собирают гуманитарную помощь, делают сухие супы, плетут сети, ездят к ребятам на места дислокации. В Пскове уже открыты несколько пунктов Центра, и многие организации присоединились к деятельности. Теперь будут участвовать и порховичи. В первый день желающих было много – члены клубов «Лира», «Берегиня», Совета ветеранов, Союза пенсионеров России, которые считают своим долгом внести маленькую лепту в большое дело страны.

С помощью наставников женщины натянули пластиковую сеть. Затем им показали, как правильно нужно прорезать квадраты десять на десять (материал с пропиткой спанборд) и разрезать списанные в воинских частях парашюты, затем их закреплять через отверстие.

Работа в порховском пункте будет продолжена на постоянной основе. Готовые маскировочные сети будут отправляться в Псков, а затем на передовую. К деятельности могут присоединиться все желающие, учащиеся старших классов, волонтёры.

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