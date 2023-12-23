Персонажи сказочной страны «Лукоморье» вручили подарки детям из Пушкиногорского района

19:54, 23 декабря 2023, ПАИ

Новогоднее представление состоялось у водяной мельницы в деревне Бугрово в Пушкиногорье сегодня, 23 декабря. Гостями праздника стали дети из семей участников специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой помогали няне Арине Родионовне и Коту Учёному перевоспитать Бабу Ягу и Лешего, сбежавших из волшебной страны «Лукоморье».

Дети вместе с родителями и сказочными персонажами играли в подвижные игры, отгадывали загадки, водили традиционный хоровод вокруг ёлочки, пили чай в Доме мельника и читали Дедушке Морозу стихотворения, которые выучили специально к празднику.

Завершилось мероприятие вручением сладких подарков всем ребятам.

Новогодний праздник для детей из семей участников СВО организовали администрация Пушкиногорского района совместно с сотрудниками Пушкинского заповедника. Роли сказочных персонажей сыграли сотрудники музея.