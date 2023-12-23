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Турнир по быстрым шахматам состоялся в Пыталово

Новогодний турнир по быстрым шахматам прошёл в Пыталово сегодня, 23 декабря. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Турнир по быстрым шахматам в Пыталово. Фото здесь и далее: газета "Наша жизнь"

Соревнования проходили на территории Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа. Из заявленных 90 участников, смогли присутствовать 77 шахматистов. Участники прибыли из Плюсского, Островского, Псковского, Великолукского, Красногородского и Куньинского районов, а также Пыталовского. Это было одно из самых масштабных шахматных мероприятий в Псковской области.

Турнир проходил по швейцарской системе в девять туров в соответствии с правилами ФИДЕ, с контролем времени в восемь минут и добавлением пяти секунд после хода каждому участнику. В перерывах между турами для детей и взрослых был организован сладкий стол с чаем и кофе, а между пятым и шестым туром – комплексный обед. По окончанию девяти туров состоялось награждение лучших шахматистов.

Наград в различных номинациях было не мало, но кубки вручены четырём участникам. За третье место кубком были награждены два шахматиста – Кирилл Байбарацкий из Пыталово и Максим Иванов из Пскова, второе место занял Андрей Малашкин из Великих Лук, первое место завоевала Анастасия Филиппова из Пскова.


Главный судья турнира Григорий Шаранков поблагодарил всех участников, организаторов и спонсоров этого турнира. Особо отметил педагога допобразования Дома детского творчества Андрея Байбарацкого, по чьей инициативе и проводилось это мероприятие.

«Пыталовский Дом детского творчества при поддержке администрации муниципального округа и местных предпринимателей смогли устроить настоящий праздник для юных шахматистов. После вручения всех наград неожиданно появился Дед Мороз, который вручил каждому участнику сладкий подарок. Таким образом, для проигравших горечь поражения стала чуть слаще», – написали в газете.

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