«ДедМоробус» поздравил жителей и гостей Великих Лук с наступающими праздниками

20:19, 23 декабря 2023, ПАИ

Новогодний автобус «ДедМоробус» курсировал по улицам Великих Лук сегодня, 23 декабря, сообщает портал Luki-News.

Автобус делал остановки в разных частях города, чтобы Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи смогли поздравить великолучан и гостей города с грядущими новогодними праздниками. Были организованы представления и вручения сладких призов юным зрителям.

Финальной точкой маршрута «ДедМоробуса» стала площадь Ленина. Здесь состоялось новогоднее представление «Новый год. РФ». В процессе праздника были зажжены огни главной новогодней ёлки в Великих Луках.