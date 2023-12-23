Определены победители в межрегиональных соревнованиях по лыжной гонке в Стругокрасненском районе

21:01, 23 декабря 2023, ПАИ

Первенство Стругокрасненского района по лыжным гонкам прошло на трассе детско-юношеской спортивной школы района сегодня, 23 декабря. Об этом пишет газета «Струги».

В межрегиональных соревнованиях приняли участие любители лыжных гонок из Великого Новгорода, Луги, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Невеля, Печор, Пскова, Псковского района, посёлка Дедовичи, Великих Лук, Старой Руссы, Новгородской области.

Всего участвовало 113 человек в возрасте от восьми до 69 лет.

«Погода порадовала, трасса была отлично подготовлена благодаря Геннадию Петрову и Игорю Беляеву. Старались все. Но победили сильнейшие. Все победители награждены грамотами, медалями и сладкими подарками Деда Мороза. Стружане представили район достойно», – пишет газета.

Победителями из Псковской области стали Глеб Беляев, Светлана Николаева, Алексей Андреев. Они заняли первые места. Второе место у Тараса Гусак, Даниила Игнатьева, Ольги Епифановой, Алины Сыворыженковой. Третье место в гонке завоевали Светлана Николаева, Тамара Костромина, Арина Рошиор.