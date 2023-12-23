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Политика

Бывшая жительница Запорожья отдала свою подпись в Пскове в поддержку Владимира Путина

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал в Псковской области сегодня, 23 декабря. Первым посетителем, поддержавшим выдвижение кандидата, стала Ирина. Она оставила подпись в региональном отделении Народного фронта в Псковской области первой, сообщили организаторы.

Сбор подписей в региональном ОНФ. Фото: организаторы

В 2004 году женщина приехала в областной центр из Запорожья. По её словам, она не перестает радоваться этому решению. Елена поддержкой выдвижения Владимира Путина, хочет сказать ему спасибо за работу.

Пять точек сбора подписей начинают работу на территории Псковской области. Три из них организуют в Пскове, две на площадках в Великих Луках. С 23 декабря поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина можно в торговом центре «Акваполис» в Пскове, с 24 декабря ТЦ – в «Максимус», а с 25 декабря заработает третий пункт сбора подписей за кандидата в псковском ТЦ «Империал». В Великих Луках волонтёры по сбору подписей будут работать в ТЦ «Апельсин» и «Весна» также с 25 декабря.

Пункты сбора подписей будут работать с 17:00 до 20:00.

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