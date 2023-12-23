Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина проходит в Псковской области

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ прошёл в Псковской области сегодня, 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина . Фото здесь и далее: организаторы

По закону о выборах президента РФ для регистрации ему нужно собрать 300 тысяч подписей избирателей. На базе регионального избирательного штаба президента совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта прошёл первый инструктаж волонтёров.

Пять точек сбора подписей будет работать на территории Псковской области. Три из них организуют в Пскове, две на площадках в Великих Луках.

С 23 декабря поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина можно в торговом центре «Акваполис» в Пскове, с 24 декабря ТЦ – в «Максимус», а с 25 декабря заработает третий пункт сбора подписей за кандидата в псковском ТЦ «Империал».

В Великих Луках волонтёры по сбору подписей будут работать в ТЦ «Апельсин» и «Весна» также с 25 декабря.

Пункты сбора подписей будут работать с 17:00 до 20:00.

Отметим, что выборы президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что 78 % россиян планируют принять участие в выборах президента России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2023

Бывшая жительница Запорожья отдала свою подпись в Пскове в поддержку Владимира Путина
23 декабря 2023

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина проходит в Псковской области
21 декабря 2023

Наталья Мельникова: Вариант трехдневного голосования даёт больше возможностей избирателям
20 декабря 2023

Александр Котов принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ
20 декабря 2023

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям провели в Пскове
20 декабря 2023

ДЭГ будет применяться на президентских выборах в Псковской области
20 декабря 2023

Переход на личности в работе Собрания неприемлем – Александр Котов
19 декабря 2023

О правовых проблемах деревенского музея рассказала Алексею Севастьянову создатель «Изборского пряника»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...