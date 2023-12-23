Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина проходит в Псковской области

19:08, 23 декабря 2023, ПАИ

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ прошёл в Псковской области сегодня, 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

По закону о выборах президента РФ для регистрации ему нужно собрать 300 тысяч подписей избирателей. На базе регионального избирательного штаба президента совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта прошёл первый инструктаж волонтёров.

Пять точек сбора подписей будет работать на территории Псковской области. Три из них организуют в Пскове, две на площадках в Великих Луках.

С 23 декабря поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина можно в торговом центре «Акваполис» в Пскове, с 24 декабря ТЦ – в «Максимус», а с 25 декабря заработает третий пункт сбора подписей за кандидата в псковском ТЦ «Империал».

В Великих Луках волонтёры по сбору подписей будут работать в ТЦ «Апельсин» и «Весна» также с 25 декабря.

Пункты сбора подписей будут работать с 17:00 до 20:00.

Отметим, что выборы президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что 78 % россиян планируют принять участие в выборах президента России.