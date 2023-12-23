Улицу Яна Райниса в Пскове частично перекроют для автотранспорта с 25 декабря
На улице Яна Райниса в Пскове частично перекроют участок дороги от улицы Юбилейной до Мирожской с 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение автотранспорта на участке будет ограничено в период с 25 декабря по 31 января в интервале с 8:00 до 17:00, уточнили в администрации.
Движение приостановят в связи с проведением дорожных работ.
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