Улицу Яна Райниса в Пскове частично перекроют для автотранспорта с 25 декабря

22:19, 23 декабря 2023, ПАИ

На улице Яна Райниса в Пскове частично перекроют участок дороги от улицы Юбилейной до Мирожской с 25 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение автотранспорта на участке будет ограничено в период с 25 декабря по 31 января в интервале с 8:00 до 17:00, уточнили в администрации.

Движение приостановят в связи с проведением дорожных работ.