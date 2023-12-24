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Общество

Приём заявок на премию «Народное признание – 2023» завершается 25 декабря

Приём заявок на Первую общественную премию «Народное признание – 2023» завершается в понедельник, 25 декабря, в 14:00 мск. Присланные после этого времени заявки рассматриваться не будут.

На данный момент организаторам премии поступило 250 заявок во всех 14 номинациях. Заявку можно подать через специальную форму на сайте премии.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии - #НародноеПризнание #ПремияПАИ
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