Приём заявок на премию «Народное признание – 2023» завершается 25 декабря

12:04, 24 декабря 2023, ПАИ

Приём заявок на Первую общественную премию «Народное признание – 2023» завершается в понедельник, 25 декабря, в 14:00 мск. Присланные после этого времени заявки рассматриваться не будут.

На данный момент организаторам премии поступило 250 заявок во всех 14 номинациях. Заявку можно подать через специальную форму на сайте премии.