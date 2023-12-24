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Происшествия

Полиция задержала двух подростков за нападения на дворников в Петербурге

Полицейские задержали двух 16-летних подростков за нападения на дворников в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Полиция задержала двух подростков за нападения на дворников в Петербурге. Фото: ПАИ

Установлено, что с 15 по 20 декабря двое 16-летних подростков совершили пять нападений на работников коммунальной службы. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Все потерпевшие, кроме одной женщины, являются гражданами стран ближнего зарубежья, отметили в пресс-службе ведомства.

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