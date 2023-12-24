Учащиеся Гдовской школы изготавливают маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

14:55, 24 декабря 2023, ПАИ

Гдовская средняя школа начала изготавливать маскировочные сети для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«Перед тем как приступить непосредственно к плетению, необходимо нарезать лоскутки ткани нужного размера, сделать в них определённой формы разрезы и уже затем вплетать каждый лоскуток в сеть», – пояснили в районке.

Для этого часть учащихся делают заготовки для будущих сетей дома.