Игра в КВН среди педагогов прошла в Гдовской школе

15:56, 24 декабря 2023, ПАИ

Игра в КВН среди педагогов прошла в Гдовской школе. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Инициатором мероприятия стало районное отделение Союза Женщин России.

Директор школы Людмила Ефимова поприветствовав и команды, и зрителей дала старт увлекательным конкурсам.

Школу представили две команды, которые назвали себя «Не ученики» и «Смурфетки». Конкуренцию учителям составила команда библиотекарей под названием «Культпросвет».

«Я в восторге от того, как творчески подошли участники к подготовке домашнего задания, где должны были представить себя и поприветствовать соперников. Но не менее артистичны были они и в конкурсах, которыми удивляла ведущая», – поделилась впечатлениями председатель жюри Антонина Веселова.

По итогам игры победу одержала команда педагогов «Смурфетки».