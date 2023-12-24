Игра в КВН среди педагогов прошла в Гдовской школе
Игра в КВН среди педагогов прошла в Гдовской школе. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
Инициатором мероприятия стало районное отделение Союза Женщин России.
Директор школы Людмила Ефимова поприветствовав и команды, и зрителей дала старт увлекательным конкурсам.
Школу представили две команды, которые назвали себя «Не ученики» и «Смурфетки». Конкуренцию учителям составила команда библиотекарей под названием «Культпросвет».
«Я в восторге от того, как творчески подошли участники к подготовке домашнего задания, где должны были представить себя и поприветствовать соперников. Но не менее артистичны были они и в конкурсах, которыми удивляла ведущая», – поделилась впечатлениями председатель жюри Антонина Веселова.
По итогам игры победу одержала команда педагогов «Смурфетки».
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