Новый знак устанавливают на въезде в Печоры

15:38, 24 декабря 2023, ПАИ

Новый знак устанавливают на въезде в Печоры со стороны Изборска. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Конкурс проектов въездного знака состоялся весной. В нем участвовали 16 работ, которые представили дизайнеры и архитекторы, а также творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени.

Первое место занял проект ООО «Эстетик-Арт». Знак, монтаж которого идёт, имеет некоторые отличия от проекта, представленного на конкурс.